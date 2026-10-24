Nueva jornada de manifestaciones en Francia: Noticias de la Mañana, 24 de octubre 2026

Este sábado, 24 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Presupuesto para la reconstrucción tras el terremoto: El gobierno nacional ajustó a 54,3 billones de pesos el costo calculado para atender los daños causados por el sismo del 10 de agosto

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