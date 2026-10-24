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Nueva jornada de manifestaciones en Francia: Noticias de la Mañana, 24 de octubre 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 24 de octubre de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Este sábado, 24 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

    • Presupuesto para la reconstrucción tras el terremoto: El gobierno nacional ajustó a 54,3 billones de pesos el costo calculado para atender los daños causados por el sismo del 10 de agosto
    • Entrevista sobre las elecciones en Brasil: El analista Leandro Ferreira abordó el impacto del último debate presidencial entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta
    • Atentado terrorista en Casanare: Las autoridades ofrecieron recompensa tras un ataque con carro bomba atribuido al ELN en el peaje San Pedro de Villanueva que dejó cuatro personas heridas
    • Entrevista sobre las protestas en Francia: El experto geopolítico Pascal Drouhaud analizó desde París el despliegue de seguridad, las demandas sociales y el ambiente político en territorio francés
    • Renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: La divulgación de su carta de renuncia generó polémica por las acusaciones de su esposa respecto a presiones políticas para nombramientos

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