Nueva jornada de manifestaciones en Francia: Noticias de la Mañana, 24 de octubre 2026

Actualizado: 24 de oct, 2026
Este sábado, 24 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Presupuesto para la reconstrucción tras el terremoto: El gobierno nacional ajustó a 54,3 billones de pesos el costo calculado para atender los daños causados por el sismo del 10 de agosto
- Entrevista sobre las elecciones en Brasil: El analista Leandro Ferreira abordó el impacto del último debate presidencial entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta
- Atentado terrorista en Casanare: Las autoridades ofrecieron recompensa tras un ataque con carro bomba atribuido al ELN en el peaje San Pedro de Villanueva que dejó cuatro personas heridas
- Entrevista sobre las protestas en Francia: El experto geopolítico Pascal Drouhaud analizó desde París el despliegue de seguridad, las demandas sociales y el ambiente político en territorio francés
- Renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: La divulgación de su carta de renuncia generó polémica por las acusaciones de su esposa respecto a presiones políticas para nombramientos