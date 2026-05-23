Persisten operativos contra disidencias en Antioquia: Noticias de la Mañana, 23 de mayo de 2026

Este sábado, 23 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Las Fuerzas Militares mantienen operaciones desde hace más de 12 horas en Antioquia contra disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

La situación en Cauca deja siete muertos y cerca de un centenar de heridos tras enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa.

y cerca de un centenar de heridos tras enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa. Una avioneta de la Policía fue atacada a disparos en Ocaña, Norte de Santander.

Este fin de semana se realizan cierres de campaña con actividades en plazas públicas por parte de los candidatos.

con actividades en plazas públicas por parte de los candidatos. Juan Carlos López Morales, alcalde de Silvia Cauca, se refirió sobre los acuerdos tras los enfrentamientos por una disputa territorial.

Escuche el programa completo aquí: