Persisten operativos contra disidencias en Antioquia: Noticias de la Mañana, 23 de mayo de 2026

Actualizado: 23 de may, 2026
Este sábado, 23 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Las Fuerzas Militares mantienen operaciones desde hace más de 12 horas en Antioquia contra disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.
- La situación en Cauca deja siete muertos y cerca de un centenar de heridos tras enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa.
- Una avioneta de la Policía fue atacada a disparos en Ocaña, Norte de Santander.
- Este fin de semana se realizan cierres de campaña con actividades en plazas públicas por parte de los candidatos.
- Juan Carlos López Morales, alcalde de Silvia Cauca, se refirió sobre los acuerdos tras los enfrentamientos por una disputa territorial.
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