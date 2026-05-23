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Persisten operativos contra disidencias en Antioquia: Noticias de la Mañana, 23 de mayo de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 23 de mayo de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

Este sábado, 23 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Las Fuerzas Militares mantienen operaciones desde hace más de 12 horas en Antioquia contra disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.
  • La situación en Cauca deja siete muertos y cerca de un centenar de heridos tras enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa.
  • Una avioneta de la Policía fue atacada a disparos en Ocaña, Norte de Santander.
  • Este fin de semana se realizan cierres de campaña con actividades en plazas públicas por parte de los candidatos.
  • Juan Carlos López Morales, alcalde de Silvia Cauca, se refirió sobre los acuerdos tras los enfrentamientos por una disputa territorial.

Escuche el programa completo aquí:

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