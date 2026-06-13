Petro insiste en defender los logros de su gobierno: Noticias de la Mañana, 13 de junio de 2026

Actualizado: 13 de jun, 2026
Este sábado, 13 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El presidente Gustavo Petro volvió a intervenir en la campaña presidencial, hizo un llamado a la participación masiva en las urnas y aseguró que el país no puede perder los avances alcanzados durante su gobierno.
- El ministro de Defensa advirtió sobre la posibilidad de disturbios y alteraciones del orden público tras la elección del próximo presidente de la República, el 21 de junio.
- El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el próximo gobierno necesitará impulsar una reforma tributaria de al menos 30 billones de pesos para atender las necesidades fiscales del país.
- El director de Tránsito y Transporte, Jair Alonso Parra, habló sobre las protestas que afectan la movilidad en la vía al Llano.
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