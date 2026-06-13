Petro insiste en defender los logros de su gobierno: Noticias de la Mañana, 13 de junio de 2026

Este sábado, 13 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El presidente Gustavo Petro volvió a intervenir en la campaña presidencial , hizo un llamado a la participación masiva en las urnas y aseguró que el país no puede perder los avances alcanzados durante su gobierno.

, hizo un llamado a la participación masiva en las urnas y aseguró que el país no puede perder los avances alcanzados durante su gobierno. El ministro de Defensa advirtió sobre la posibilidad de disturbios y alteraciones del orden público tras la elección del próximo presidente de la República , el 21 de junio.

, el 21 de junio. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el próximo gobierno necesitará impulsar una reforma tributaria de al menos 30 billones de pesos para atender las necesidades fiscales del país.

necesitará impulsar una reforma tributaria de al menos 30 billones de pesos para atender las necesidades fiscales del país. El director de Tránsito y Transporte, Jair Alonso Parra, habló sobre las protestas que afectan la movilidad en la vía al Llano.

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