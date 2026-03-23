Plan retorno, crisis de seguridad y paro minero: Noticias de la Mañana, 23 de marzo de 2026

Este lunes festivo, 23 de marzo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

Con el fin del puente festivo de San José, las autoridades de tránsito esperan la movilización de aproximadamente 4 millones de vehículos por las carreteras del país, de los cuales unos 500,000 ingresarán a Bogotá bajo la medida de pico y placa regional.

Seguridad y Orden Público: El panorama de seguridad es crítico. Según datos de la JEP e Indepaz, en lo que va de 2026 se han registrado 33 masacres, con un promedio alarmante de tres hechos por semana

Por otro lado, el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño ya completa ocho días: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció ataques a misiones médicas e incineración de vehículos, mientras que el gremio de transportadores reporta pérdidas económicas insostenibles por los bloqueos en vías estratégicas hacia la costa Caribe.



En el panorama internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión de cinco días de los ataques contra infraestructura energética en Irán, tras calificar de "productivas" las conversaciones para reducir las tensiones en Medio Oriente.