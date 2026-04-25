Reunión bilateral entre Colombia y Venezuela: Noticias de la Mañana, 25 de abril de 2026

Este sábado, 25 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El Valle del Cauca ha sido víctima de dos atentados contra guarniciones militares en menos de 12 horas.

contra guarniciones militares en menos de 12 horas. El presidente Gustavo Petro se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre seguridad fronteriza.

La justicia ordenó suspender la intervención de la EPS Savia Salud en el departamento de Antioquia.

de la EPS Savia Salud en el departamento de Antioquia. El personero de Palmira, William Espinoza, habló sobre los detalles de los atentados ocurridos en el Valle del Cauca.

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