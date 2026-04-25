Reunión bilateral entre Colombia y Venezuela: Noticias de la Mañana, 25 de abril de 2026

Actualizado: 25 de abr, 2026
Este sábado, 25 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El Valle del Cauca ha sido víctima de dos atentados contra guarniciones militares en menos de 12 horas.
- El presidente Gustavo Petro se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre seguridad fronteriza.
- La justicia ordenó suspender la intervención de la EPS Savia Salud en el departamento de Antioquia.
- El personero de Palmira, William Espinoza, habló sobre los detalles de los atentados ocurridos en el Valle del Cauca.
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