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Reunión bilateral entre Colombia y Venezuela: Noticias de la Mañana, 25 de abril de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 25 de abril de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Este sábado, 25 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El Valle del Cauca ha sido víctima de dos atentados contra guarniciones militares en menos de 12 horas.
  • El presidente Gustavo Petro se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre seguridad fronteriza.
  • La justicia ordenó suspender la intervención de la EPS Savia Salud en el departamento de Antioquia.
  • El personero de Palmira, William Espinoza, habló sobre los detalles de los atentados ocurridos en el Valle del Cauca.

Escuche el programa completo aquí:

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