Terremoto deja balance de 288 muertos y 202 desaparecidos: Noticias de la Mañana, 15 de agosto 2026

Este sábado, 15 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La UNGRD entregó un nuevo balance tras cinco días de emergencia por el terremoto de 288 personas fallecidas, 4.018 heridas, 202 desaparecidas y 354 rescatadas . La emergencia afecta a 15 departamentos y 448 municipios, mientras que 80.744 viviendas quedaron averiadas y otras 12.504 fueron destruidas.

. La emergencia afecta a 15 departamentos y 448 municipios, mientras que 80.744 viviendas quedaron averiadas y otras 12.504 fueron destruidas. El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Quibdó un 'Plan Marshall' para reconstruir el Chocó y confirmó que designará un gerente especial para coordinar las acciones entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.

para reconstruir el Chocó y confirmó que designará un gerente especial para coordinar las acciones entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. La familia Santo Domingo anunció una donación de 100.000 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto. En el Congreso Empresarial Colombiano, la Andi informó que su campaña Empresas Unidas por Colombia ya supera los 200.000 millones de pesos recaudados.

golpeadas por el terremoto. En el Congreso Empresarial Colombiano, la Andi informó que su campaña Empresas Unidas por Colombia ya supera los Yovany Giraldo, habitante del barrio Cuba de Pereira, relató que en ese sector murieron 14 personas, más de 2.300 viviendas resultaron afectadas y decenas de vendedores informales quedaron sin ingresos.

y decenas de vendedores informales quedaron sin ingresos. Carlos Enrique Garzón, secretario general de Asointermedias, informó que Buenaventura, Yumbo, Calarcá y Dosquebradas registran 33 personas fallecidas, 492 heridas, cerca de 3.250 viviendas afectadas y alrededor de 14.100 damnificados. Advirtió, además, que las mayores dificultades están en las zonas rurales y en los municipios con problemas de acceso.

y alrededor de 14.100 damnificados. Advirtió, además, que las mayores dificultades están en las zonas rurales y en los municipios con problemas de acceso. Marilyn Bonfante, directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana, señaló que la entidad tiene desplegadas 538 personas en las regiones afectadas. La organización ha atendido más de 1.500 solicitudes para restablecer contactos familiares, entregado 18.000 kits y 300 toneladas de ayuda humanitaria, y prepara el envío de otros 11.950 kits.

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