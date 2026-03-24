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Blu Radio  / Opinión  / Colombia envejece y cambia el equilibrio entre generaciones

Colombia envejece y cambia el equilibrio entre generaciones

Colombia enfrenta un cambio silencioso pero profundo: cada vez nacen menos niños y aumenta la población adulta mayor. Este fenómeno obliga a repensar el sistema de salud, las pensiones y la forma en que se vive la vejez.

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