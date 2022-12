Criticar no es insultar, a propósito del caso Ignacio Greiffenstein: opinión del padre Linero

Me gustan las redes sociales, trato de usarlas continuamente como una fuente de información, así como espacio de encuentro con amigos y todas las personas posibles, también expresando lo que pienso y siento. También me han hecho crecer algunas críticas respetuosas e inteligentes que he recibido. Pero ojo, también he tenido que soportar insultos y calumnias a los cuales evito contestar.

No puedo negar que esto último me impresiona: el odio y las ganas de destruir que algunos manifiestan en algunas de sus publicaciones.

El caso de Ignacio Greiffenstein, a quien un insulto contra las seguidoras del senador Gustavo Petro le costó su renuncia a la dirección del servicio de televisión de la Presidencia, deja lecciones para todos.

