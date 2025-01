El poder de tener un propósito claro en la vida para crecer como personas

En estos días he admirado mucho María Corina Machado, la líder venezolana. Y me he preguntado qué es lo que la hace tan valiente. Creo que es tener claro su propósito de vida. Por ello para mí lo importante es que cada uno de nosotros pueda tener claro cuál es su propósito de vida.

Conectar con el propósito de la vida no es un destino, sino un camino constante de autodescubrimiento, aceptación y entrega. Tengo claro que el propósito no se encuentra en algo externo, sino en el significado que le damos a lo que hacemos y vivimos. Descubrir el propósito comienza escuchando nuestras emociones, identificando aquello que nos mueve y nos llena. No se trata solo de lo que hacemos, sino del impacto que generamos en otros y en nosotros mismos. Como lo he experimentado en mis años trabajando con equipos, dictando charlas y acompañando procesos de transformación, muchas veces el propósito se revela cuando somos capaces de mirar nuestras propias historias con honestidad y reconocer cómo esas experiencias nos han preparado para aportar al mundo de una manera única.

El propósito no es estático. Puede cambiar y evolucionar con nosotros. Lo importante es que esté alineado con nuestros valores, nuestras pasiones y nuestras habilidades. Para conectarnos con él, es vital vivir con intencionalidad, sabiendo que cada día nos ofrece una oportunidad para contribuir a la vida de los demás y crecer como personas.

Un propósito verdadero va más allá del ego. Nos invita a salir de nosotros mismos y a ponernos al servicio de la vida. Es allí donde los rituales cotidianos y las tradiciones juegan un papel importante: nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.

En un mundo lleno de distracciones y ruido, conectar con el propósito requiere detenerse, hacer silencio interior y escuchar la voz de lo esencial. Se trata de vivir con autenticidad, entregando lo mejor de nosotros, dejando huellas de amor, esperanza y alegría en el camino. Porque, al final, nuestro propósito se cumple plenamente cuando somos capaces de inspirar y transformar vidas positivamente, empezando por la nuestra.

Y tú, ¿qué pasos darás hoy para conectar con tu propósito?