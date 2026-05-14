No es nueva la lucha de la fiscal para frenar intentos de beneficios para peligrosos delincuentes

La situación de los extraditables, en particular de alias 'Chiquito Malo' y de alias 'Andrés Araña', y la verificación del cumplimiento de los compromisos por parte de los grupos criminales, son los ejes del pulso entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la rama judicial, en el marco de la Paz total.

La fiscal general Luz Adriana Camargo ha expresado dudas sobre las condiciones para la creación de las zonas de ubicación temporal, que son los sitios en los que se van a concentrar los criminales del Clan del Golfo, porque hasta el momento no existe una ley de sometimiento colectivo que sirva como marco jurídico para el proceso con los exparamilitares.

También hay dudas sobre cómo se garantizaría la seguridad en esas 5 zonas de ubicación temporal, así como tampoco se sabe cuál sera el mecanismo de verificación de listados para evitar el ingreso de posibles “colados”, como ya ha ocurrido en otros procesos de paz.

El asunto de fondo es que todo esto demostraría que el proceso con el Clan del Golfo, que se desarrolla bajo mucho hermetismo con la mediación de Catar, no estaría en una etapa suficientemente avanzada como para ir hacia la concentración de sus integrantes. Dicen los expertos que según la ley, las ZUT deben ser el punto de llegada y no el punto de partida de los procesos de negociación.



En ese escenario es válida la pregunta que hace la fiscal general al comisionado de Paz Otty Patiño sobre si en el marco de los diálogos con el Clan del Golfo se ha logrado verificar de manera objetiva que hayan cumplido los compromisos de dejar de cometer crímenes contra el DIH, que hayan devuelto a los menores de edad reclutados y hayan dejado de lado el negocio del narcotráfico.

No es la primera vez que la fiscal general Luz Adriana Camargo le pone un tatequieto a las intenciones del gobierno de darles beneficios a capos del narcotráfico extraditables: el pasado 20 de enero, Camargo ya le había advertido al Comisionado Otty Patiño su sorpresa porque en una resolución expedida el 24 de diciembre del año pasado, ya se había intentado suspender la orden de captura contra “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, argumentando la necesidad de trasladarlo a una zona de ubicación temporal, a pesar de estar pedido en extradición por Estados Unidos.

Y si nos vamos un poco más atrás, hay que recordar cuando el gobierno, por medio de Otty Patiño, intentó evitar la captura de alias “Andrés Araña”, capo del narcotráfico disfrazado de jefe guerrillero para evitar su extradición a Estados Unidos. En ese momento el CTI detuvo a “Araña” en un hotel del occidente de Bogotá para cumplir una orden de captura para ser extraditado.