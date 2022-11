No más ‘chancletoterapia’, a golpes no se deben criar los hijos: opinión del padre Linero

He bromeado muchas veces diciendo que mi mamá era ‘chancletoterapeuta’, o que era la chancleta más rápida de Santa Marta. La verdad es que ella era tributaria de una época cuando se creía que el castigo físico era necesario para disciplinar a los hijos.

Desde la experiencia personal, por todo el daño que hace la violencia, creo que nunca se debe usar ninguna manifestación de castigo físico en el proceso de crianza.

Por eso me impactó negativamente el ‘informe Castigo físico: la voz delos niños en Colombia’, realizado por la Unviersidad de La Sabana y la Alianza por la Niñez de Colombia.

Los resultados son preocupantes: de los 928 niños encuestados en 23 departamentos, el 52 % manifestó recibir algún tipo de golpe.

Hay que decirlo: la violencia no genera nada positivo en la vida de los niños. El castigo físico ocasiona que los menores tengan mala autoestima, además de generarles sensación minusvalía. Pero es no es todo, lo peor es les enseña a los pequeños a ser víctimas. En otras palabras, no trae nada bueno.

Por eso, además de otras razones, no se debe castigar físicamente. No se puede caer en la justificación de ‘a mí me lo hicieron y aquí estoy’.

