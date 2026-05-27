Noticias falsas, estrategia de última hora de varios líderes políticos a 4 días de las elecciones

A cuatro días de las elecciones presidenciales, el debate público se ha degradado al punto de que dirigentes y sectores políticos, así como algunos de sus seguidores, han recurrido a la difusión de noticias falsas intentando incidir en la jornada del próximo domingo.

El líder en la difusión de las noticias falsas es el presidente Gustavo Petro, quien sistemáticamente decidió poner en tela de juicio el trabajo de la Registraduría y sigue hablando sin pruebas, de un supuesto riesgo de fraude.

Convocatoria de la Registraduría para elecciones presidenciales 2026. Foto: AFP y Blu Radio

El nuevo capítulo comenzó con un mensaje que difundió el presidente en su red social X, haciendo eco sin verificación alguna, de una denuncia que resultó siendo falsa, supuestamente porque “Thomas Greg y Policía habrían descargado material electoral antes de llegar a Registraduría”.

El presidente termina exigiéndole explicaciones al director de la Policía sobre lo que supuestamente sucedió en Chinú y agrega que “el cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar elecciones”.



La Registraduría tuvo que salir a decirle al presidente que la información que difundió sobre supuestas irregularidades en Chinú es falsa y le aclaró que solamente “durante el operativo, se presentó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos”, al cabo de la cual, “el material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos establecidos”.

En ese mismo mensaje, el presidente lanza otra teoría falsa, esta vez pidiendo a los electores que lleven su propio esfero para votar el domingo, según él, porque “tintas hindúes que se borran fueron usadas en Ecuador”.

Sobre esto, el desmentido de la Registraduría al presidente dice que la tinta de los lapiceros que serán utilizados para la votación del domingo, no se puede borrar, de acuerdo con pruebas técnicas realizadas el 23 de febrero de 2026, pruebas en las que estuvieron presentes la Procuraduría, la Contraloría, la MOE, la auditoría internacional a cargo de Capel y del Consejo Nacional Electoral. El 25 de febrero esa misma prueba se hizo con la participación de los partidos políticos.

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Por otro lado, el presidente Petro decidió atacar de nuevo al candidato Abelardo De La Espriella, haciendo eco de un rumor que posteriormente fue desmentido, según el cual, el hoy candidato presidencial le habría dejado solamente el diez por ciento de la indemnización a la familia de Rosa Elvira Cely, mujer víctima de feminicidio en el parque Nacional de Bogotá en mayo de 2012. Al final se confirmó que la familia de Rosa Elvira no ha sido indemnizada. El candidato De La Espriella le responde duro al presidente Petro y le dice que busca inflar a su candidato Iván Cepeda y agrega: “ninguna de tus trapisondas va a engañar al Pueblo”.

Capítulo aparte merece la crítica de la campaña de Paloma Valencia a la creación de videos con Inteligencia Artificial atacando en particular al expresidente Alvaro Uribe y a su familia por parte de integrantes de la campaña de Abelardo De La Espriella y las quejas porque según Valencia, simpatizantes de De La Espriella siguen haciendo campaña haciendo alusión a Amapola, la hija menor de edad de la candidata.