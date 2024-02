Tras cruda radiografía del sistema de salud, Congreso tiene en sus manos posible solución a crisis

Esta semana comienza en la Comisión Séptima del Senado, la discusión sobre la reforma a la salud, en donde el gobierno comenzará a jugarse una dura carta que podría ser el “termómetro” para medir si cuenta o no con el suficiente apoyo de los diferentes sectores políticos para sacar adelante el paquete de reformas propuestas por el Presidente Gustavo Petro.

Como si no fueran suficientes los elementos que producen turbulencia en torno a la discusión sobre si se debe o no respaldar la reforma a la salud planteada por el Gobierno, en las últimas horas se conoció un informe de la Contraloría que revela que 16 de las 26 EPS que hoy prestan los servicios a los colombianos, no cumplen con los requisitos mínimos para operar y que en general y adicionalmente, las EPS deben en total 25 billones de pesos.

En cuanto al primer punto, la 16 EPS mencionadas en el informe de la Contraloría que no cumplen requisitos mínimos de operación no cuentan con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas.

Sobre el segundo punto, relacionado con las deudas, de los 25 billones de deuda total, las EPS les deben 11,3 billones a las IPS, es decir, a clínicas y hospitales, mientras que el informe revela que 21 EPS, equivalentes al 80% del total, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo cual es una obligación para apalancar y atender sus obligaciones en salud y para operar a nivel nacional.

Publicidad

Una vez conocido este informe, el Presidente Gustavo Petro aprovechó para defender su proyecto de reforma a la salud que avanza con dificultades en el Congreso y advirtió que incluye una solución a la grave crisis financiera del sector, según él, por medio de un sistema “fuertemente preventivo y de giros directo a hospitales y clínicas”, en un modelo que prioriza el derecho a la salud y no los flujos mercantiles.

Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, que agrupa a las EPS del régimen contributivo, advirtió que la crisis financiera del sistema de salud en Colombia es estructural y el país debe discutir “cómo entregar más y mejor salud cuando los recursos no crecen al ritmo de su demanda”, más allá del debate de la reforma a la salud y de si se deben mantener o no las EPS.

El presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, Bruce Mac Master hizo una afirmación que amerita una explicación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a propósito de la crisis en el sistema que se ha venido agravando: Mac Master aseguró en sus redes sociales que “ya hoy hay cientos de entidades incluyendo hospitales y clínicas que están teniendo inmensos problemas porque la autoridad de salud ha decidido ponerlos en esa condición con tal de demostrar que el sistema no funciona”.