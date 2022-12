Austeridad es gastar en lo que se debe: Cámara sobre tiquetes en clase ejecutiva

La directora administrativa de la Cámara de Representantes, Carolina Carrillo, defendió el gasto de más de 4.400 millones de pesos en tiquetes aéreos de los representantes en clase ejecutiva.



A juicio de la funcionaria “austeridad no es no gastar, sino gastar en lo que se debe”.



“La austeridad es para todos, solo que la filosofía no es que yo no pueda gastar en nada. Debo gastar de una manera eficiente y en lo que realmente debo gastar”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Lea además: Cámara invirtió $4.400 millones en tiquetes aéreos en clase ejecutiva .



Carrillo manifestó que debido a que los representantes deben desplazarse a los sitios de origen, estos desplazamientos tienen que hacerse con seguridad y con base en las agendas de cada uno de los congresistas.



“¿Por qué en ejecutiva? Porque es la única clase de tiquetes que permite flexibilidad en los horarios. La agenda de un congresista no es la misma que la de otros dignatarios del Estado”, manifestó.



Sobre el contrato con Subatours, Carillo dijo el proceso de licitación fue transparente: “Tan es así que las dos propuestas que quedaron empatadas: la de Aviatur y Subatours se dirime en una audiencia pública y se dirime con la oferta económica que está sellada”.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad