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Blu Radio  / Política  / Centro Democrático anunció respaldo “incondicional” a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Centro Democrático anunció respaldo “incondicional” a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La bancada electa del Centro Democrático también expuso sus prioridades políticas en temas como seguridad, reducción del Estado y políticas sociales.

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