Centro Democrático anunció respaldo “incondicional” a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La bancada de congresistas del Centro Democrático anunció este 3 de abril su respaldo “incondicional” a la precandidatura presidencial de Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, en un comunicado en el que también expuso las principales líneas programáticas que defenderá de cara al escenario electoral.

En el documento de una página, el partido reafirma su postura en temas de seguridad, economía, estructura del Estado y valores sociales, marcando una hoja de ruta que orientará su acción política en los próximos meses, de cara a las elecciones presidenciales y a la instalación del nuevo Congreso en julio.

Este Viernes Santo quiero enviar un abrazo afectuoso a mis compañeros del Centro Democrático. Agradezco su apoyo, juntos construiremos un país seguro con oportunidades para todos los Colombianos. https://t.co/VvwZ37Eepo — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 3, 2026

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la seguridad. La colectividad señaló que considera este aspecto como un “valor democrático” y reiteró su respaldo al fortalecimiento de la Fuerza Pública, así como a una política firme frente al terrorismo.

En materia social, el Centro Democrático insistió en la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y expresó su rechazo a lo que denomina “imposición de ideologías de género”, especialmente en menores de edad. Asimismo, planteó la necesidad de restringir el consumo de drogas en espacios públicos, en particular en aquellos frecuentados por niños y jóvenes.



En el frente económico, la bancada destacó su apuesta por el emprendimiento como herramienta para resolver problemáticas sociales. En ese sentido, propuso una combinación de mejores salarios, reducción de la jornada laboral y menores impuestos para los empleadores, con el objetivo de incentivar la inversión y generar empleo de calidad.

El comunicado también incluye propuestas relacionadas con la reducción del tamaño del Estado y la lucha contra la corrupción. Según el partido, los recursos públicos deberían priorizarse en programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, como madres cabeza de familia, adultos mayores y jóvenes que no estudian ni trabajan, además de fortalecer iniciativas de acceso a la vivienda.

