¿Cómo cambiar la mesa de votación para elecciones regionales?

Pasa el tiempo y pronto Colombia vivirá una nueva jornada electoral , pues en el 2023, las elecciones regionales tomarán protagonismo para elegir a alcaldes, gobernadores y concejales en diferentes regiones del país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que las elecciones 2023 en Colombia serán el 29 de octubre; los grupos independientes y que promueven el voto en blanco podrán inscribrse; el 29 de junio de 2023.

Mientras que, en el mes de octubre se darán a conocer la lista de jurados de votación para la jornada regional electoral en Colombia.

¿Cómo cambiar mi mesa de votación?

Al igual que en 2022, la Registraduría dispone la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan cambiar su puesto de votación para las elecciones en Colombia.

Hacerlo es muy fácil: primero podrá hacerlo en cualquier punto de la entidad presentando el documento de identidad en las fechas establecidas -que aún se desconocen- y allí establecer con un funcionario su nuevo puesto de votación; la segunda opción será a través de la página web oficial de la Registraduría y allí con el número de documento, de igual forma, en las fechas establecidas hacer todo el proceso.

¿Cómo cambiar el puesto de votación en el exterior?

Cualquier colombiano deberá acercarse al consuldado de dicho país e a través de la presentación de cualquiera de los dos cédulas o el pasaporte colombiano vigente en original.

¿Si no tengo mesa de votación, puedo hacerlo en Corferias?

Sí y no, las cosas están así: en Corferias podrán votar ciudadanos con su cédula tramitada en Bogotá, pero nunca hicieron el proceso de elección con la Registraduría; sin embargo, si alguien no hizo el cambio y quiere votar allá no podrá hacerlo y mucho menos si alguien de otra region del país desee hacerlo en la capital.

