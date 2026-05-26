Consejo de Estado suspendió provisionalmente concurso de notarios

La decisión la tomó el magistrado Luis Eduardo Mesa, quien ordenó suspender de manera cautelar la totalidad del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, mediante el cual se había convocado oficialmente el proceso meritocrático.

El acuerdo suspendido establecía las bases, reglas y cronograma del concurso nacional de notarías, liderado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objetivo de proveer notarías vacantes en todo el país.

La medida cautelar implica que, mientras se resuelve de fondo la demanda presentada ante el Consejo de Estado, el proceso concursal queda temporalmente detenido y no podrá continuar avanzando en sus diferentes etapas.

La decisión judicial se conoce en medio de cuestionamientos sobre el desarrollo del concurso y tras recientes observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que advirtió presuntas fallas de planeación, supervisión y organización contractual relacionadas con el proceso de selección de notarios.



Precisamente ayer hubo una reunión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), en la que hicieron presencia el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Allí fue donde se conoció de primera mano la decisión del alto tribunal de imponer una medida cautelar al acuerdo.

En septiembre del año pasado, el CSCN suspendió el concurso que elegiría a más de 300 notarios. La decisión fue tomada un día después de que la Procuraduría advirtiera sobre riesgos en la financiación y la legalidad del proceso.

