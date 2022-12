Convocan nuevas caravanas y promueven tutela contra la Corte por caso Uribe

Tutelar el derecho a la justicia, es la invitación que se hace desde el uribismo en Antioquia, en defensa del detenido expresidente Alvaro Uribe Vélez.

A través de WhatsApp, seguidores del hoy detenido senador comparten un formato listo para diligenciar con la tutela en contra de la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia por violación de los principios constitucionales de Soberanía popular, Supremacía de la Constitución y los fines Esenciales del Estado.

Juan Jaramillo, miembro del comité promotor de las caravanas en apoyo a Alvaro Uribe vélez en Antioquia, le aclaró a BLU Radio que, aunque la iniciativa no la promueve el comité, si es una realidad.

“El tema de las tutelas sí se ha hablado, de que debemos hacer una tutela en contra de la decisión de la Corte, pero nosotros no somos abogados. No sé de dónde salió ese formato de tutela”, comentó Jaramillo.

Lo que sí pudo confirmar Jaramillo es que ya hay convocatoria para más caravanas y que este lunes planean otra.

"Lo que queremos es que sea la manifestación más grande del país”, dijo Jaramillo.

Los seguidores de Alvaro Uribe Vélez están citados en San Diego para tomar la vía Las Palmas rumbo a Rionegro, donde es la residencia de la familia Uribe Vélez en Antioquia.

