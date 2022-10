En este momento mi prioridad es recuperar la curul: Ángela María Robledo

La exformula vicepresidencial de Gustavo Petro, Angela María Robledo, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre la polémica decisión del Consejo de Estado al quitarle su curul como representante a la Cámara.

“Sigo siendo representante, no he sido notificada aún, se viene un trámite en el Congreso. Todavía en este mundo extraño de ‘Macondo’, a pesar de que declaran la nulidad de la curul de la paz, aún tengo credencial de congresista”, señaló.

¿Hasta cuándo estará en el Congreso?

“No lo sé, estoy a la espera de la notificación. Es probable que esté allí una semana más”, dijo.

Alcaldía de Bogotá

“Aún no he tomado la decisión de ir por la Alcaldía de Bogotá porque aquí realmente hay una situación compleja. Lo prioritario es recuperar la curul. Hubiera podido tomar la decisión de iniciar la campaña por Bogotá, pero sentí que había que cumplirle a los más de los ocho millones de personas que votaron por el proyecto de la Colombia Humana”, mencionó.

Tutela contra la decisión del Consejo de Estado

“Sí, hoy tengo claro que recuperar la curul es mi prioridad, es mi compromiso y es mi tarea de paz”, aseguró.

Su relación con Claudia López

"Con Claudia estamos trabajando desde el año pasado en esta convergencia que se está replicando en muchos lugares del país. Yo no voy a llegar a romper esa concurrencia, eso no es de mi estilo, si algo me caracteriza es ser tejedora de vínculos": destacó.

Escuche la entrevista de Robledo en el siguiente audio:

