Escrutinios ratifican a William Dau como alcalde electo de Cartagena

El delegado de la Registraduría en Bolívar, Heriberto Pérez, le confirmó a BLU Radio que tras haberse llevado a cabo el 90 % de escrutinios de las comisiones escrutadoras, el alcalde electo de Cartagena sigue siendo William Dau Chammat, quien el pasado 27 de octubre superó a William García Tirado con un diferencia de más de 10.000 votos.

"En este momento van sobre el 90% escrutado y la variación no ha sido como para que William Dau no sea el elegido. No han variado demasiado los resultados y eso confirma que las comisiones escrutadoras han realizado un trabajo muy juicioso, cada una de ellas.

Se espera que emitan los resultados oficiales este fin de semana", afirmó Pérez.

De acuerdo al delegado de la Registraduría, este fin de semana quedarán definidas las cifras oficiales, las cuales, el pasado 27 de octubre, dieron como ganador a William Dau Chamat con mas de 113.000 votos, superando a William García que obtuvo poco mas de 103.000.