Golpean y amenazan a candidato al Concejo de Usiacurí, Atlántico

En la madrugada del lunes, mientras aseaba su vivienda en el municipio de Usiacurí, el candidato al Concejo por el Partido de la U Ángel Moreno fue sorprendido por tres hombres, quienes se identificaron como miembros del Clan del Golfo, lo obligaron a subirse a un vehículo negro y lo condujeron hacia una trocha que conduce hacia el municipio de Sabanalarga, donde lo golpearon y lo amenazaron con asesinarlo si continuaba con su candidatura.

"Los tipos estaban armados y me iban golpeando por todo el camino, me dieron golpes en todo el cuerpo y me dijeron que me retirara de la política", expresó el candidato, "preocupado por todo lo que está pasando".

El aspirante presume que esta agresión de la que fue víctima estaría relacionada con las denuncias contra el microtráfico que él ha venido realizando y por las que ya había sido amenazado.

"Los hombres me preguntaron por qué estoy desarmando unas mesas de billar en el municipio, donde en realidad había un expendio de droga. Para mí es muy preocupante lo que está ocurriendo en Usiacurí, porque esta siempre ha sido una población de paz, certificada en turismo", agregó.

Ángel Moreno denunció los hechos ante la Fiscalía y mientras el ente investiga, él dice que mantendrá en firme su candidatura al Concejo de Usiacurí, corporación de la que ya ha hecho parte en cinco oportunidades.