¡Hasta inodoros se llevaron! Los alcaldes salientes que “desvalijaron” alcaldías

La semana pasada se posesionaron los nuevos alcaldes en las ciudades capitales y municipios del país. Si bien en la mayoría de ellos hubo un empalme cordial entre las administraciones salientes y las entrantes, en algunos no fue así.

En los últimos días, los medios han reportado que los alcaldes que terminaron sus mandatos, ni cortos ni perezosos, se llevaron los implementos de sus oficinas, desde las que administraron durante cuatro años.

Es el caso de Juan de Acosta, en Atlántico, población en la que, según Carlos Manuel Higgins Villanueva, halló una edificación en mal estado y saqueada.

“Encontramos un edificio desolado, vacío. No tengo computadores, los aires acondicionados están en mal estado porque se llevaron los que servían, se llevaron los escritorios, no hay tinta, papelería, en fin. No hay nada y no sé ni por dónde empezar a trabajar”, dijo el recién posicionado alcalde.

Asimismo, el nuevo alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez, denunció que él y su equipo de trabajo no encontraron computadores para trabajar al llegar al edificio de la administración municipal.

Aseguró, además, que les tocó llevar a ellos mismos sus propios equipos para trabajar y así comenzar sus labores.

También denunció que la administración pasada contrataba con una empresa privada el alquiler de los equipos y que ahora esa misma empresa les está ofreciendo sus servicios, por los cuales, según dijo, había millonarios contratos.

Otro caso, que reporta el diario El Universal de Cartagena, se dio en Lorica, Córdoba, en donde la exalcaldesa Nancy Sofía Jattin justificó que se llevó hasta el inodoro porque lo compró con su plata.

Según reporta el medio, ciudadanos denunciaron que el 31 de diciembre se vieron a muchas personas sacando escritorios, sillas, aires acondicionados, anaqueles, computadores y hasta inodoros del edificio municipal.

“El 31 de diciembre de 2019, ordené retirar del edificio González, sede de la Alcaldía de Lorica, el mobiliario y demás elementos que fueron instalados y adquiridos con mis propios recursos para el disfrute, mientras ejercía el mandato”, dijo la alcaldesa saliente.