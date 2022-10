Inició era de sesiones virtuales en el Senado

A las 3:15 de la tarde de este lunes se dio inicio a las sesiones virtuales en el Senado, luego de que fuera aplazada la sesión presencial el pasado mes de marzo por cuenta del coronavirus.

A la primera sesión llegaron 106 congresistas, quienes utilizaron una plataforma que fue cedida de manera gratuita por dos semanas.

Publicidad

En la sesión también participó el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, quien se practicó este lunes una endoscopia en la unión gastroesofágica para reconfirmar si hay una lesión tumoral.

Lea también: Senado pasa de sesión presencial a sesión virtual

La sesión avanzó en medio de la polémica que hay entre diferentes sectores, algunos de lo cuales todavía tienen dudas de la legalidad de las votaciones que se hagan mediante esta modalidad y que quedo registrada en la aprobación de las actas. Algunos congresistas como el senador Rodrigo Lara no las aprobó porque consideraba que la votación es ilegal.

Lo mismo dijo el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien a través de las redes sociales dijo lo siguiente:

Publicidad

“Estoy en sesió virtual del Senado, pero no se me permitió el uso de la palabra. Esta sesión no cumple con los requisitos constitucionales y legales y manifiesto mi voto negativo porque no se garantiza participación democrática. Sesiones virtuales formales no existen”, escribió en redes.

Asimismo, se presentaron varias proposiciones como la citación a un debate de control político al ministro de Salud, Fernando Ruiz, al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al gerente para atender la emergencia, Luis Guillermo Plata, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, la ministra del Interior, Alicia Arango, entre otros. Lo anterior, para que expliquen que medidas se están tomando para enfrentar la emergencia.

Publicidad

También se hicieron propuestas como la refinanciación de la deuda externa, la eliminación de la ley 100, entre otros.