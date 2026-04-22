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No hemos autorizado respaldo a ningún candidato: facción de la CGT

Los voceros quieren evitar que las conmemoraciones del primero de mayo sean aprovechadas políticamente.

Protestas CGT Plaza de Bolívar Bogotá
Foto: CGT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

"La CGT Nacional aclara que no ha autorizado a ninguna persona, organización o vocería externa para hablar en su nombre, ni para extender invitaciones o respaldos políticos a candidatura presidencial alguna en el marco de esta conmemoración", aseguró una facción de la central obrera liderada por Jorge Ivan Diez y Francisco Bruchard.

Vale recordar que el Gobierno no reconoce a esta facción y solo le da espacio en mesas institucionales y otros escenarios a la CGT liderada por Percy Oyola, aliado del Gobierno.

En la carta la CGT asegura que ha dado libertad a las organizaciones para que conmemoren el 1 de mayo, día de los trabajadores, de la forma que consideren conveniente.

Así algunos sindicatos podrían estar en marchas callejeras, otros en actividades culturales y algunos más en otro tipo de actividades, incluyendo actividades virtuales.

El objetivo es evitar que las marchas sean aprovechadas políticamente en medio de la carrera por la Presidencia de la República.

"Se orienta no asistir a plazas públicas ni tarimas donde intervengan candidatos presidenciales, con el fin de evitar cualquier forma de instrumentalización política del movimiento sindical y preservar la independencia de nuestras organizaciones", concluye la comunicación.

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