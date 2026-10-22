Sacudida política por salida del ministro Rodrigo Lara: desde el Congreso hablan de "desconexión"

La sorpresiva salida de Rodrigo Lara de la cartera del Interior, tras menos de tres meses en el cargo, ha generado un fuerte remezón en el panorama político y diversas reacciones entre los integrantes del Congreso de la República. Distintos sectores legislativos señalan que la decisión del presidente Abelardo De La Espriella responde a tensiones internas, falta de coordinación en debates clave y marcadas diferencias en el manejo de las relaciones institucionales.

La desconexión política y la caída del Presupuesto

Desde la bancada del Congreso, varios legisladores coinciden en que el distanciamiento entre el ejecutivo y el jefe de la cartera política se hizo evidente en los últimos días. El senador de Luque afirmó en Mañanas Blu: "Siento pues que hubo como una desconexión al final con el presidente Abelardo con varios temas que pues fueron de conocimiento nacional".

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Asimismo, De Luque reconoció que los tropiezos legislativos influyeron en la determinación presidencial: "Yo creo que puede ser uno de los temas que el presidente ha tenido en la cabeza para tomar la decisión", en referencia al hundimiento del Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, enfatizó que los tiempos entre la crisis fiscal y el remezón ministerial no son casuales. Forero indicó que "no se puede desvincular la salida del ministro con lo que terminó ocurriendo en la madrugada del martes con el presupuesto general de la nación". Además, el representante Camilo Gómez, del Partido Liberal, manifestó la sorpresa generalizada que causó el anuncio: "Siento yo que ayer todos nos acostamos un poco asustados de la salida de Lara. Hoy nos levantamos con más preguntas".



Por otro lado, el senador Ariel Ávila, del Partido Verde, identificó tres elementos cruciales que detonaron el cambio ministerial. Según Ávila, el exministro "no se doblegó ante el señor Carlos Suárez, el poder detrás del trono", sumado a la incapacidad de consolidar una coalición estable y a su perfil ideológico, al señalar que Lara "es un demócrata liberal, no es un fanático".

Las advertencias y preocupaciones por la agenda legislativa

La salida de Lara se produce en un momento crítico para el Gobierno, cuando restan pocas semanas para la finalización del semestre legislativo y se debate la crucial ley de rescate fiscal. Para el senador Ávila, el relevo representa "una jugada demasiado arriesgada", advirtiendo que el trámite de empalme podría causar una parálisis o retrasos significativos en los proyectos prioritarios del Ejecutivo.

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Asimismo, el senador Forero expresó su preocupación por el rumbo del diálogo político y la concertación. El congresista sostuvo que "lo que se necesitaba era más concertación, más puentes y no menos", advirtiendo que el Ejecutivo está cometiendo un error al enfocar su discurso únicamente en sus bases más radicales.

Divisiones en el Congreso tras la designación de Alejandro Ordóñez

El nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior ha polarizado de inmediato las opiniones en el Capitolio. Mientras que sectores de la oposición y partidos de centro dudan de su capacidad para generar consensos con bancadas liberales o moderadas, el oficialismo y sectores conservadores celebraron la decisión.

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El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, brindó un respaldo categórico al nuevo ministro: "El ex procurador y exembajador Ordóñez es un hombre de principios claros, principios conservadores. Nosotros como partido conservador estamos apoyando esa figura". Cepeda añadió que la bancada conservadora ofrecerá todo su respaldo para avanzar en la agenda legislativa y en los proyectos de seguridad del Gobierno.

En contraste, legisladores de otras colectividades insistieron en que el nuevo jefe de la cartera deberá demostrar que puede tender puentes reales. El representante Gómez concluyó remarcando la necesidad de consensos: "Creo que toda la clase política lo espera con todo por encima de la mesa, como se ha dicho, pero que sí hayan consensos".

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