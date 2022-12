Tensión en Cartagena por enfrentamientos entre alcalde electo y candidato perdedor

En las últimas horas se ha creado un clima de tensión en Cartagena por las elecciones a la Alcaldía. Se están citando lo seguidores de William García Tirado, el candidato perdedor, y los seguidores de William Dau, alcalde electo, en la sede de los escrutinios, a partir las 8:00 de la mañana de este miércoles.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

A través de un estado en Facebook, García Tirado dice que hubo fraude en los E14.

“Lamentable los hechos que se han evidenciado en los escrutinios de nuestra ciudad, los E14 de Alcaldía adulterados a favor del candidato William Dau . Estamos trabajando para descubrir este atentado contra la democracia”, sostuvo.

Publicidad

Le puede interesar: Alcalde electo de Suárez, quien retomó banderas de Karina García, denuncia amenazas

Por su parte, el alcalde electo, William Dau Chamat, sostiene que le quieren robar las elecciones.

Publicidad

"Me quieren robar la elección como su próximo alcalde. Una manada de malandrines al servicio de García Tirado está tramando cosas oscuras en la Registraduría. Les ruego me rodeen para proteger los votos libres del pueblo. No permitiré que roben las esperanzas del pueblo. Defendamos lo nuestro. Salvemos a Cartagena", publicó Dau Chamatt.

La ciudadanía hace un llamado a las autoridades para evitar cualquier alteración de orden público.