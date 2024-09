“Veo a un presidente que perdió el norte”: analista Juan Carlos Flórez

En el panorama político de esta semana, el historiador y analista político Juan Carlos Flórez se refirió en Sala de Prensa Blu a la gestión del presidente Petro y la debilidad de la oposición en Colombia. Según Flórez, el presidente Petro ha perdido el rumbo y su capacidad de movilización, buscando desesperadamente un nuevo rol. Sin embargo, sus seguidores ya no le respaldan como antes y sus anuncios de catástrofes no resultan ciertos. Además, el presidente enfrenta la falta de recursos y ha delegado muchas tareas, sin lograr grandes realizaciones.

En cuanto a las marchas y la oposición, Flórez considera que las protestas convocadas por el propio Gobierno no son tan eficaces como lo eran en la oposición. La oposición, por su parte, no ha logrado proponer contrapropuestas sólidas y se limita a criticar las acciones de Petro. Flores advierte que el presidente Petro podría alinear a su favor un porcentaje considerable de votos en las próximas elecciones, si logra alinear a sus jueces.



Veo a un presidente que perdió el norte y la brújula predio sub norte y está girando de forma descontrolada y quien no conozca la realidad colombiana pensará que estará pasando lo de Perú y queda como el pastorcito mentiroso dijo Flórez.

Y agregó, “El presidente Petro no ha logrado definir un rol diferente al de gran movilizador de marchas y opositor, como lo fue en su época como senador y parlamentario”.

En cuanto a la economía, Flórez destaca que el buen desempeño económico no necesariamente refleja una buena gestión del gobierno. Aunque la economía pueda estar funcionando gracias al sector productivo y extractivo, la ejecución del Gobierno está siendo deficiente. El presidente Petro se centra en los resultados económicos, pero no logra llevar a cabo los cambios que prometió.

"Está desesperadamente buscando un nuevo rol, pero lo que evidencian las marchas es que sus seguidores ya no lo apoyan como antes, como decimos coloquialmente en Colombia; sus anuncios sobre la inminencia de una catástrofe y la necesidad de que la gente salga de inmediato a respaldarlo ya no tienen el mismo impacto", concluyó.

Por último, Flórez mencionó la polémica elección del candidato a Procurador General, cuestionando la falta de principios en la política colombiana. Según él, se trata de una movida política para evitar perder en la Procuraduría.

Escuche la entrevista completa acá: