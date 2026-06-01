Precio del dólar en Colombia bajó más de $100 tras resultados de primera vuelta presidencial

La victoria de Abelardo De la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue una sorpresa para muchos, superando al candidato del Pacto Histórico y dejando atrás por un amplio margen a Paloma Valencia, que se quedó con poco más de un millón y medio de votos.

Ante el triunfo de De la Espriella en las urnas, los efectos del resultado ya se han hecho sentir. Por un lado, el Gobierno Nacional criticó el software de la Registraduría, así como el resultado electoral, mientras que gobiernos de derecha de la región han manifestado su apoyo al candidato denominado como el 'Tigre'.

Sin embargo, esos no son los únicos efectos de la jornada, pues también se han visto reflejados en el precio del dólar, que registra una caída importante para el bolsillo de miles de colombianos.

Precio del dólar cae tras victoria de De la Espriella

De acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, el precio del dólar está cayendo más de 100 pesos en el mercado, luego de los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo.

Si bien casi la mitad de los votantes del país respaldan las políticas del Gobierno Nacional, sectores inversionistas y financieros no ven con buenos ojos algunas de las propuestas del petrismo. Por ello, la postura de un candidato cercano al sector privado se ha visto reflejada en la caída del precio del dólar.

Y es que la moneda estadounidense ha registrado una baja de 113 pesos en la cotización, ubicándose por debajo de los 3.600 pesos. Es decir, el dólar se negocia alrededor de los $3.565, un dato que surge tras las elecciones del 31 de mayo.

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Pero no es lo único. Según la agencia Bloomberg, también se reporta una valorización en los bonos colombianos denominados en dólares tras el resultado de la primera vuelta, por lo que será importante estar atentos a los movimientos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

¿Hace cuánto no bajaba tanto el dólar?

Cabe recordar que un precio del dólar por debajo de los 3.600 pesos ya se había registrado a lo largo del año. Sin embargo, en esta oportunidad el comportamiento llama la atención debido a que alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años y, además, presentó una caída superior a los 110 pesos, una señal poco habitual tras el triunfo de Abelardo De la Espriella.