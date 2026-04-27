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Amenaza contra Paloma Valencia: Recap - programa completo, 27 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 27 de abril:

  1. Seguridad electoral: Paloma Valencia denuncia plan para asesinarla con recompensa de $2.000 millones.
  2. Violencia en el Cauca: atentado en Cajibío deja más de 20 muertos y decenas de heridos tras explosivos de disidencias de las FARC.
  3. Orden público: nuevos ataques y quema de vehículos en el Valle del Cauca; hallan explosivos en Cali.
  4. Gobierno: Gustavo Petro ordena que solo él sea vocero oficial, restringiendo declaraciones de ministros.
  5. Crisis interna: denuncias de corrupción y “fuego amigo” dentro del gobierno tras acusaciones de Angie Rodríguez.
  6. Actualidad país: emergencias por lluvias en Cundinamarca, movimientos económicos (Tigo-Coltel) y decisiones judiciales clave.

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