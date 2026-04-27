Amenaza contra Paloma Valencia: Recap - programa completo, 27 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 27 de abril:



Seguridad electoral: Paloma Valencia denuncia plan para asesinarla con recompensa de $2.000 millones. Violencia en el Cauca: atentado en Cajibío deja más de 20 muertos y decenas de heridos tras explosivos de disidencias de las FARC. Orden público: nuevos ataques y quema de vehículos en el Valle del Cauca; hallan explosivos en Cali. Gobierno: Gustavo Petro ordena que solo él sea vocero oficial, restringiendo declaraciones de ministros. Crisis interna: denuncias de corrupción y “fuego amigo” dentro del gobierno tras acusaciones de Angie Rodríguez. Actualidad país: emergencias por lluvias en Cundinamarca, movimientos económicos (Tigo-Coltel) y decisiones judiciales clave.