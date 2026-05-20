En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Aparece cuerpo de Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 19 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

En la edición de Recap del martes 19 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

En ese programa participaron:

  • Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, quien advirtió sobre el manejo de la deuda pública y los riesgos financieros del gobierno.
  • Alfredo Piñeres, superintendente de transporte, que explicó por qué más de cinco millones de fotomultas en el país quedaron sin validez.
  • Alexander López, senador, el cual relató el intento de secuestro que sufrió por parte de grupos armados en la Vía Panamericana.
  • Cristian Quiroz, presidente del CNE, quien detalló el despliegue de la mayor misión de observación internacional para las elecciones presidenciales.

  • Gerardo Reyes, periodista, que analizó el sorpresivo traslado de Alex Saab a Estados Unidos y sus implicaciones diplomáticas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad