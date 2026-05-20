Aparece cuerpo de Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 19 de mayo de 2026

Actualizado: 20 de may, 2026
En la edición de Recap del martes 19 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En ese programa participaron:
- Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, quien advirtió sobre el manejo de la deuda pública y los riesgos financieros del gobierno.
- Alfredo Piñeres, superintendente de transporte, que explicó por qué más de cinco millones de fotomultas en el país quedaron sin validez.
- Alexander López, senador, el cual relató el intento de secuestro que sufrió por parte de grupos armados en la Vía Panamericana.
- Cristian Quiroz, presidente del CNE, quien detalló el despliegue de la mayor misión de observación internacional para las elecciones presidenciales.
Gerardo Reyes, periodista, que analizó el sorpresivo traslado de Alex Saab a Estados Unidos y sus implicaciones diplomáticas.