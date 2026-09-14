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Aprueban presupuesto: Recap Blu, programa del 14 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 14 de septiembre, en Recap Blu:

  • Luego de la votación de cuatro comisiones, se aprobó el presupuesto del Gobierno para el 2027, el cual será de 634.9 billones de pesos.
  • El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el representante a la Cámara Alexander Bermúdez analizaron la aprobación del presupuesto para el próximo año y las dudas que todavía genera.
  • Diego Torres, representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, opinó sobre el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de permitir el ingreso de la fuerza pública a las universidades para atender situaciones de orden público.
  • José Reinel, alcalde de El Carmen, explicó la difícil situación de orden público que enfrenta el municipio y sus comunidades.
  • Laura Sarabia no aceptó cargos por abuso de función, peculado y constreñimiento en caso Marelbys Meza
  • Juan Manuel Alvarado es el nuevo director del Dane tras insubsistencia de Ricardo Valencia

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