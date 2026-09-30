Aumenta precio de la gasolina: Recap Blu, programa del 30 de septiembre de 2026

Actualizado: 30 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 30 de septiembre, en Recap Blu:
- A partir del 1 de octubre, el precio de la gasolina motor corriente aumentará en Colombia. El Gobierno Nacional estableció un incremento promedio de $46 por galón.
- El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, explicó por qué se retrasaron las obras del nuevo estadio de El Campín.
- La representante a la Cámara Diana Riveros habló sobre la nueva alerta de orden público en Norte de Santander y la situación de seguridad en la región.
- Se conocen detalles del sicariato en Soacha. El taxista, de nacionalidad venezolana perdió la vida en lo que sería un caso de extorsión.
- A la cárcel los dos hombres señalados de atacar y robar a un ciudadano extranjero en el norte de Bogotá.
- Las operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá fueron suspendidas temporalmente debido a una tormenta eléctrica en la zona.
- Nacional, con James como titular, derrotó al Junior por la liga colombiana.