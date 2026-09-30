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Aumenta precio de la gasolina: Recap Blu, programa del 30 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 30 de septiembre, en Recap Blu:

  • A partir del 1 de octubre, el precio de la gasolina motor corriente aumentará en Colombia. El Gobierno Nacional estableció un incremento promedio de $46 por galón.
  • El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, explicó por qué se retrasaron las obras del nuevo estadio de El Campín.
  • La representante a la Cámara Diana Riveros habló sobre la nueva alerta de orden público en Norte de Santander y la situación de seguridad en la región.
  • Se conocen detalles del sicariato en Soacha. El taxista, de nacionalidad venezolana perdió la vida en lo que sería un caso de extorsión.
  • A la cárcel los dos hombres señalados de atacar y robar a un ciudadano extranjero en el norte de Bogotá.
  • Las operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá fueron suspendidas temporalmente debido a una tormenta eléctrica en la zona.
  • Nacional, con James como titular, derrotó al Junior por la liga colombiana.

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