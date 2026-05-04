¿Cabal creará su partido político? Recap - programa completo, 4 de mayo de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 4 de mayo:



La senadora María Fernanda Cabal ahondó la posibilidad de crear su propio partido político luego de la ruptura que tuvo con el Centro Democrático.

ahondó la posibilidad de crear su propio partido político luego de la ruptura que tuvo con el Centro Democrático. El director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Wilson Cubides , explicó que la atención no se ha detenido por completo y que los servicios más críticos continúan operando con normalidad en otros puntos de Bogotá.

, explicó que la atención no se ha detenido por completo y que los servicios más críticos continúan operando con normalidad en otros puntos de Bogotá. Aumentó 200 pesos el galón del ACPM en Colombia.

en Colombia. Emergencia en una mina de Sutatausa deja varios mineros atrapados en Cundinamarca.

deja varios mineros atrapados en Cundinamarca. La candidata Paloma Valencia se atribuyó la reducción de los aranceles del Gobierno de Ecuador a Colombia.

la reducción de los aranceles del Gobierno de Ecuador a Colombia. Se vienen las semifinales de vuelta de la Champions League.