¿Cabal creará su partido político? Recap - programa completo, 4 de mayo de 2026

Actualizado: 4 de may, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 4 de mayo:
- La senadora María Fernanda Cabal ahondó la posibilidad de crear su propio partido político luego de la ruptura que tuvo con el Centro Democrático.
- El director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Wilson Cubides, explicó que la atención no se ha detenido por completo y que los servicios más críticos continúan operando con normalidad en otros puntos de Bogotá.
- Aumentó 200 pesos el galón del ACPM en Colombia.
- Emergencia en una mina de Sutatausa deja varios mineros atrapados en Cundinamarca.
- La candidata Paloma Valencia se atribuyó la reducción de los aranceles del Gobierno de Ecuador a Colombia.
- Se vienen las semifinales de vuelta de la Champions League.