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¿Cabal creará su partido político? Recap - programa completo, 4 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 4 de mayo:

  • La senadora María Fernanda Cabal ahondó la posibilidad de crear su propio partido político luego de la ruptura que tuvo con el Centro Democrático.
  • El director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Wilson Cubides, explicó que la atención no se ha detenido por completo y que los servicios más críticos continúan operando con normalidad en otros puntos de Bogotá.
  • Aumentó 200 pesos el galón del ACPM en Colombia.
  • Emergencia en una mina de Sutatausa deja varios mineros atrapados en Cundinamarca.
  • La candidata Paloma Valencia se atribuyó la reducción de los aranceles del Gobierno de Ecuador a Colombia.
  • Se vienen las semifinales de vuelta de la Champions League.

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