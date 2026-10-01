Cabal renuncia al Centro Democrático: Recap Blu, programa del 1 de octubre de 2026

Actualizado: 1 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados este 1 de octubre, en Recap Blu:
- La exsenadora María Fernanda Cabal habló sobre su renuncia al partido Centro Democrático.
- Alejandro Ocampo, senador por el Pacto Histórico, analizó la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático.
- Jaime Arizabaleta, senador por el Centro Democrático, dio detalles de la ley anticapuchos que espera se le dé trámite de urgencia.
- Gobierno frena aumento del precio de la gasolina para octubre anunciado hace 24 horas.
- Laura Idrobo, subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, contró cómo fue el caso de abandono de mascotas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.