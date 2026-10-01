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Cabal renuncia al Centro Democrático: Recap Blu, programa del 1 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados este 1 de octubre, en Recap Blu:

  • La exsenadora María Fernanda Cabal habló sobre su renuncia al partido Centro Democrático.
  • Alejandro Ocampo, senador por el Pacto Histórico, analizó la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático.
  • Jaime Arizabaleta, senador por el Centro Democrático, dio detalles de la ley anticapuchos que espera se le dé trámite de urgencia.
  • Gobierno frena aumento del precio de la gasolina para octubre anunciado hace 24 horas.
  • Laura Idrobo, subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, contró cómo fue el caso de abandono de mascotas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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