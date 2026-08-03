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Cabal y su salida del CD: Recap Blu, programa del 3 de agosto 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 3 de agosto, en Recap Blu:

  • La exsenadora María Fernanda Cabal enfatizó que todavía no ha salido del Centro Democrático, pero espera tener una última reunión con el expresidente Álvaro Uribe para así realizar la escisión e irse sin "enemigos".
  • Aumenta la alerta en el volcán Puracé en Cauca. Instalaron albergues temporales en caso de una posible evacuación de 4.000 personas.
  • El vicepresidente electo José Manuel Restrepo expresó el grave panorama que deja el Gobierno saliente en el ámbito presupuestal.
  • Los testimonios de los sobrevivientes del atentado en Cúcuta.
  • Vozinha firmó su contrato y fue presentado como nuevo arquero de Colo Colo en Chile.

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