Cabal y su salida del CD: Recap Blu, programa del 3 de agosto 2026

Actualizado: 3 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 3 de agosto, en Recap Blu:
- La exsenadora María Fernanda Cabal enfatizó que todavía no ha salido del Centro Democrático, pero espera tener una última reunión con el expresidente Álvaro Uribe para así realizar la escisión e irse sin "enemigos".
- Aumenta la alerta en el volcán Puracé en Cauca. Instalaron albergues temporales en caso de una posible evacuación de 4.000 personas.
- El vicepresidente electo José Manuel Restrepo expresó el grave panorama que deja el Gobierno saliente en el ámbito presupuestal.
- Los testimonios de los sobrevivientes del atentado en Cúcuta.
- Vozinha firmó su contrato y fue presentado como nuevo arquero de Colo Colo en Chile.