Carol Borda defiende la posesión presidencial en Cali: “Si me toca sacar de mi bolsillo, lo hago”

En entrevista con RecapBlu, de Blu Radio, la representante a la Cámara por Salvación Nacional, Carol Borda, defendió la decisión de realizar la posesión presidencial del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali y aseguró que, si fuera necesario, asumiría con recursos propios los costos de su desplazamiento para asistir al acto.

La congresista afirmó que el traslado representa un mensaje de descentralización del Estado y de respaldo a las regiones, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la proposición con 117 votos a favor y siete en contra.

Carol Borda rechaza críticas por la posesión Aberlardo De La Espriella en Cali

Borda respondió a las críticas que califican el traslado de la posesión presidencial como un gasto innecesario y sostuvo que la iniciativa tiene un propósito institucional y político.



“No se trata de ningún capricho, sino un mensaje (...) de gobernar para el territorio. Es demostrar que nos preocupa la situación de seguridad”, dijo.

La representante explicó que la ceremonia en Cali busca enviar una señal de presencia estatal en las regiones y romper con el centralismo.

“Entiendo que este es un momento para hablarle a las regiones. Entiendo que este es un momento (...) de decirle que el Estado está presente en el territorio”, destacó.

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Asimismo, indicó que la propuesta está acompañada de anuncios relacionados con la seguridad, como la intención del presidente electo de priorizar la construcción y puesta en funcionamiento del Batallón de Alta Montaña de Jamundí.

Cuestionó la postura de la oposición

En el diálogo con RecapBlu, Borda también se refirió a los congresistas del Pacto Histórico que anunciaron que no asistirán a la posesión presidencial.

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“Si no asisten, que no cobren el sueldo. Ese día también es importante ir a ejercer nuestra labor como congresistas y la responsabilidad de asistir a la posesión presidencial”, mencionó.

Finalmente, respondió a las críticas sobre los costos del traslado del Congreso a Cali y aseguró que está dispuesta a asumir ese gasto si fuera necesario.

Escuche la entrevista completa aquí: