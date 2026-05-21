Crisis en Cauca y giro en caso de Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 21 de mayo de 2026

Actualizado: 21 de may, 2026
En la edición de Recap del jueves 21 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En este programa estos fueron los temas tratados:
Crisis en el Cauca: Disputas entre comunidades Misak y Nasa dejan seis muertos y más de 60 heridos.
Encuesta Invamer: Cepeda lidera, Abelardo sube y Paloma baja en intención de voto en primera vuelta.
"Yulixa se arrepintió": los testimonios y rastros clave que revelan qué pasó tras la cirugía.
Giro en caso de Yulixa Toloza: Los tres capturados en Venezuela solo responderán por un delito.
“¿Ya apareció la cosa perdida?”: chats revelan cómo se referían implicados a Yulixa Toloza.
Canciller de Bolivia dice no a la propuesta de Petro: "El mediador tiene que ser neutral".
Petro vuelve a chocar con Bernie Moreno por elecciones: “La decisión libre del pueblo se respeta”.
Fuerte agarrón en el CNE por suspensión de encuestas de AtlasIntel: “Usted se equivoca”.
Escuche el programa completo acá: