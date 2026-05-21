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Crisis en Cauca y giro en caso de Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 21 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

En la edición de Recap del jueves 21 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

En este programa estos fueron los temas tratados:

  • Crisis en el Cauca: Disputas entre comunidades Misak y Nasa dejan seis muertos y más de 60 heridos.

  • Encuesta Invamer: Cepeda lidera, Abelardo sube y Paloma baja en intención de voto en primera vuelta.

  • "Yulixa se arrepintió": los testimonios y rastros clave que revelan qué pasó tras la cirugía.

  • Giro en caso de Yulixa Toloza: Los tres capturados en Venezuela solo responderán por un delito.

  • “¿Ya apareció la cosa perdida?”: chats revelan cómo se referían implicados a Yulixa Toloza.

  • Canciller de Bolivia dice no a la propuesta de Petro: "El mediador tiene que ser neutral".

  • Petro vuelve a chocar con Bernie Moreno por elecciones: “La decisión libre del pueblo se respeta”.

  • Fuerte agarrón en el CNE por suspensión de encuestas de AtlasIntel: “Usted se equivoca”.

Escuche el programa completo acá:

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