Crisis en Cauca y giro en caso de Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 21 de mayo de 2026

En la edición de Recap del jueves 21 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

En este programa estos fueron los temas tratados:



Crisis en el Cauca: Disputas entre comunidades Misak y Nasa dejan seis muertos y más de 60 heridos.

Encuesta Invamer: Cepeda lidera, Abelardo sube y Paloma baja en intención de voto en primera vuelta.

"Yulixa se arrepintió": los testimonios y rastros clave que revelan qué pasó tras la cirugía .

Giro en caso de Yulixa Toloza: Los tres capturados en Venezuela solo responderán por un delito.

“¿Ya apareció la cosa perdida?”: chats revelan cómo se referían implicados a Yulixa Toloza .

Canciller de Bolivia dice no a la propuesta de Petro: "El mediador tiene que ser neutral".

Petro vuelve a chocar con Bernie Moreno por elecciones: “La decisión libre del pueblo se respeta”.

Fuerte agarrón en el CNE por suspensión de encuestas de AtlasIntel: “Usted se equivoca”.

Escuche el programa completo acá: