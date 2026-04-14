El exitoso aterrizaje de Artemis II: Recap - programa completo, 10 de abril de 2026

Actualizado: 14 de abr, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 10 de abril:
- Misión Artemis 2: Se analizó el histórico amerizaje de la cápsula Orión tras una misión de 10 días que marca el inicio del regreso del hombre a la Luna.
- Entrevista al Dr. José Granda (NASA): El vocero explicó los desafíos tecnológicos, la importancia de probar el escudo térmico y los efectos físicos de la gravedad en los astronautas.
- Entrevista a Teresita Aya: La analista discutió la competencia geopolítica con China y el impacto político de este éxito espacial en el año electoral de Estados Unidos.
- Escándalo en la cárcel de Itagüí: Se denunció una ostentosa fiesta vallenata con el cantante Nelson Velázquez que incluyó sobornos a guardias e ingreso de vehículos de alta gama.
- Polémica con Iván Cepeda: Se criticó la declaración del senador sobre los hechos en Itagüí, donde evitó condenar la fiesta argumentando su defensa de la paz.
- Reacción de Paloma Valencia: La senadora cuestionó los beneficios otorgados por la "Paz Total" y criticó la supuesta falta de firmeza de Cepeda frente a la criminalidad.
- Intervención de la Nueva EPS: Se anunció la prórroga de la intervención estatal y el nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor.
- Bloqueos en Santander: Se reportaron graves dificultades de movilidad y acceso al aeropuerto Palo Negro en Bucaramanga debido a protestas persistentes.
- Declaraciones de Liliana Villarreal: La ingeniera colombiana responsable de la recuperación de la cápsula expresó su orgullo por el éxito de la operación de rescate en el Pacífico.