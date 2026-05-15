Embalses no soportarían siete meses sin lluvias: Recap - programa completo del 15 de mayo de 2026

Actualizado: 15 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 15 de mayo:
- ¿Qué significa la sorpresiva e histórica visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana? En esta emisión analizamos el impacto de este viaje inusual que coincide con los planes de Estados Unidos para presentar una acusación penal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de aeronaves civiles en 1996.
- El IDEAM confirmó que el fenómeno de El Niño aumentó su probabilidad de iniciar antes del tiempo previsto y se descarta que sea de intensidad moderada, proyectando un impacto fuerte en el territorio nacional con una duración de entre 8 y 14 meses.
- Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, advirtió sobre la falta de preparación de diversos sectores y alcaldías locales ante la inminente llegada de una sequía extrema por el fenómeno del Niño. Los niveles de los principales embalses del sistema, como Sisga, Tominé y Chusa, continúan en niveles críticos y no se han recuperado de manera significativa.
- La Defensoría del Pueblo lanzó una grave advertencia sobre el deterioro del orden público en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza por cuenta de paros armados ilegales que restringen la movilidad.
- El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, aclaró la controversia interna sobre las candidaturas presidenciales de la derecha en Colombia. Uribe Vélez confirmó que la única candidata oficial que representa al partido es la senadora Paloma Valencia, descartando así las aspiraciones del abogado Abelardo de la Espriella dentro de dicha colectividad.
- Testigo de la clínica clandestina en el barrio Venecia relata los hechos del miércoles 13 de mayo tras la desaparición de Yulitza en el sur de Bogotá luego de un procedimiento estético.
Escuche el programa completo acá: