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Esperanza para la niña Carla: Recap Blu, programa del 2 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 2 de septiembre, en Recap Blu:

  • Geno Paola Gutiérrez, mamá de Carla, relató cómo volvió la esperanza a sus vidas luego del proceso de atención de su hija, pues ya recibió el ventilador mecánico que necesita para vivir.
  • El senador Carlos Meisel habló sobre el debate en el Congreso en torno al presupuesto nacional para el próximo año.
  • Primer cambio en el gabinete del presidente Abelardo De La Espriella: renuncia Viviane Morales al Ministerio de Educación.
  • "Se acabaron los salvoconductos y los juegos de congelados": la advertencia de De La Espriella a grupos armados ilegales.
  • Asesinan a músico mexicano junto a su familia en su casa. Ya hay dos capturados por el crimen contra el integrante de la banda Camilo Séptimo.
  • El clasico capitalino fue para Santa Fe con victoria 3-2 ante Millonarios.

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