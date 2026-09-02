Esperanza para la niña Carla: Recap Blu, programa del 2 de septiembre de 2026

Actualizado: 2 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 2 de septiembre, en Recap Blu:
- Geno Paola Gutiérrez, mamá de Carla, relató cómo volvió la esperanza a sus vidas luego del proceso de atención de su hija, pues ya recibió el ventilador mecánico que necesita para vivir.
- El senador Carlos Meisel habló sobre el debate en el Congreso en torno al presupuesto nacional para el próximo año.
- Primer cambio en el gabinete del presidente Abelardo De La Espriella: renuncia Viviane Morales al Ministerio de Educación.
- "Se acabaron los salvoconductos y los juegos de congelados": la advertencia de De La Espriella a grupos armados ilegales.
- Asesinan a músico mexicano junto a su familia en su casa. Ya hay dos capturados por el crimen contra el integrante de la banda Camilo Séptimo.
- El clasico capitalino fue para Santa Fe con victoria 3-2 ante Millonarios.