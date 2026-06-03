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Excandidatos definen apoyos a Cepeda o De La Espriella: Recap - programa completo 3 de junio de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados este 3 de junio, en Recap Blu:

  • Jaime Flórez, director hispano de Comunicaciones y portavoz del Partido Republicano, hizo un análisis sobre si las relaciones entre Estados Unidos y Colombia podrían empeorar en caso de una posible victoria de Iván Cepeda.
  • El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, fórmula de la excandidata Claudia López, anunció públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta electoral.
  • Marco Rubio advierte que estados Unidos vigilará transparencia de elecciones en Colombia el 21 de junio.
  • En medio de las dudas del Gobierno por los resultados de la primera vuelta, el candidato Abelardo De La Espriella exigió a Petro y a Cepeda reconocer los resultados.

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