Excandidatos definen apoyos a Cepeda o De La Espriella: Recap - programa completo 3 de junio de 2026

Actualizado: 3 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados este 3 de junio, en Recap Blu:
- Jaime Flórez, director hispano de Comunicaciones y portavoz del Partido Republicano, hizo un análisis sobre si las relaciones entre Estados Unidos y Colombia podrían empeorar en caso de una posible victoria de Iván Cepeda.
- El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, fórmula de la excandidata Claudia López, anunció públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta electoral.
- Marco Rubio advierte que estados Unidos vigilará transparencia de elecciones en Colombia el 21 de junio.
- En medio de las dudas del Gobierno por los resultados de la primera vuelta, el candidato Abelardo De La Espriella exigió a Petro y a Cepeda reconocer los resultados.