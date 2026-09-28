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FMI sobre economía colombiana: Recap Blu, programa del 28 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 28 de septiembre, en Recap Blu:

  • El Fondo Monetario Internacional (FMI) pide mantener el gasto social y apoyar a los hogares vulnerables mientras avanzan las reformas económicas en Colombia para salir de la crisis.
  • El abogado Luis Hernán Valero entregó detalles de la condena contra el feminicida de Luz Mery Tristán; deberá pagar más de 40 años de cárcel.
  • El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, analizó la negociación que busca el Gobierno con el FMI para hacer frente a la crisis fiscal.
  • El representante a la Cámara Daniel Briceño contó cómo avanza la investigación contra el expresidente Gustavo Petro.
  • El ministro de Hacienda denunció derroche en viajes durante el Gobierno Petro con lagartos y patos: "Desfinanciaron a la tercera edad".

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