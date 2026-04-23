Frisby pierde disputa en España: Recap - programa completo, 23 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 23 de abril:



Charles Dupont, representante y portavoz de Frisby España, habló del fallo a su favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Polémica política en Colombia: condiciones de Iván Cepeda para debates presidenciales. Observación internacional de elecciones: visita del senador Bernie Moreno a Colombia. Caso en cárceles: traslado irregular de alias Douglas desde Itagüí genera cuestionamientos. Economía regional: crisis energética en el Caribe y petición de apoyo a Afinia. Escándalo internacional: soldado de EE.UU. usó información clasificada sobre Nicolás Maduro para apuestas. Cultura y entretenimiento: estreno del documental sobre Brigitte Baptiste y actualidad mediática.