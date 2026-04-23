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Frisby pierde disputa en España: Recap - programa completo, 23 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 23 de abril:

  1. Charles Dupont, representante y portavoz de Frisby España, habló del fallo a su favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
  2. Polémica política en Colombia: condiciones de Iván Cepeda para debates presidenciales.
  3. Observación internacional de elecciones: visita del senador Bernie Moreno a Colombia.
  4. Caso en cárceles: traslado irregular de alias Douglas desde Itagüí genera cuestionamientos.
  5. Economía regional: crisis energética en el Caribe y petición de apoyo a Afinia.
  6. Escándalo internacional: soldado de EE.UU. usó información clasificada sobre Nicolás Maduro para apuestas.
  7. Cultura y entretenimiento: estreno del documental sobre Brigitte Baptiste y actualidad mediática.

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