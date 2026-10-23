Habla abogado de Ferrer: Recap Blu, programa del 23 de octubre de 2026

Actualizado: 23 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- El abogado de Eva Ferrer, Johnny Batalla, habló del proceso judicial y los señalamientos de su representada contra Verónica Alcocer.
- Sube el valor para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. El Gobierno nacional calcula 54,3 billones de pesos las obras.
- El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló a la administración del expresidente Gustavo Petro como responsable del estado actual de las finanzas del Gobierno.
- Caso del secuestro de Diana Ospina: condenan a dos hombres por secuestro y hurto a 28 años de prisión.
- Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern, se desplomó en un entrenamiento. Tuvo que ser trasladado a un hospital.