Incertidumbre por Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 14 de mayo de 2026

Actualizado: 14 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 14 de mayo:
- Claudia Collante, alcaldesa de Tunjuelito, habló sobre las irregularidades del centro estético en el que estuvo Yulixa Toloza en el sur de Bogotá. Hay incertidumbre por su desaparición.
- Durante el debate que realizó Blu Radio, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.
- La dura advertencia del director de la CIA al régimen cubano en La Habana.
- Se acabó la espera. Se conoció toda la canción "Dai Dai", el tema oficial de Shakira para la Copa Mundial de la Fifa 2026.
- Siguen las reacciones y polémicas por la prelista de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo a pocas semanas del Mundial de la Fifa.