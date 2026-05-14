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Incertidumbre por Yulixa Toloza: Recap - programa completo del 14 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 14 de mayo:

  • Claudia Collante, alcaldesa de Tunjuelito, habló sobre las irregularidades del centro estético en el que estuvo Yulixa Toloza en el sur de Bogotá. Hay incertidumbre por su desaparición.
  • Durante el debate que realizó Blu Radio, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.
  • La dura advertencia del director de la CIA al régimen cubano en La Habana.
  • Se acabó la espera. Se conoció toda la canción "Dai Dai", el tema oficial de Shakira para la Copa Mundial de la Fifa 2026.
  • Siguen las reacciones y polémicas por la prelista de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo a pocas semanas del Mundial de la Fifa.

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