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Laura Sarabia responde a Petro: Recap - programa completo 27 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados este miércoles, 27 de mayo, en Recap Blu:

  • Laura Sarabia aseguró no considera su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido un castigo político, pese a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.
  • Nuevo dardo de Petro a Abelardo De La Espriella sacude la campaña. El presidente aseguró que "es fácil disfrazarse de animal" y pidió no votar por los politiqueros.
  • Denuncian ante el CNE a campaña de Iván Cepeda por eventos masivos en la costa pese a restricciones.
  • La Junta Directiva de Ecopetrol informó que Ricardo Roa regresará a su cargo como presidente de la compañía a finales de julio y no el 27 de junio como estaba previsto inicialmente por una incapacidad médica.
  • Santa Fe jugará los plyoffs de la Copa Sudamericana tras terminar tercero en el grupo E de la Libertadores.

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