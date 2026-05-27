Laura Sarabia responde a Petro: Recap - programa completo 27 de mayo de 2026

Actualizado: 27 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados este miércoles, 27 de mayo, en Recap Blu:
- Laura Sarabia aseguró no considera su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido un castigo político, pese a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.
- Nuevo dardo de Petro a Abelardo De La Espriella sacude la campaña. El presidente aseguró que "es fácil disfrazarse de animal" y pidió no votar por los politiqueros.
- Denuncian ante el CNE a campaña de Iván Cepeda por eventos masivos en la costa pese a restricciones.
- La Junta Directiva de Ecopetrol informó que Ricardo Roa regresará a su cargo como presidente de la compañía a finales de julio y no el 27 de junio como estaba previsto inicialmente por una incapacidad médica.
- Santa Fe jugará los plyoffs de la Copa Sudamericana tras terminar tercero en el grupo E de la Libertadores.