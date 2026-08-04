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Luto por Alfonso Lizarazo: Recap Blu, programa del 4 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 4 de agosto, en Recap Blu:

  • Murió a los 85 años Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices.
  • Los humoristas Jhon Jairo Londoño -'Fosforito'- y José Manuel Ospina recordaron el legado de Alfonso Lizarazo, especialmente desde su obras sociales.
  • La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó detalles de las medidas que se están tomando en el departamento en materia de seguridad para que no haya alteraciones al orden público en la posesión presidencial del 7 de agosto.
  • Guardianes del Inpec aceptaron su culpabilidad en la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí.
  • Lamine Yamal y 'Memo' Ochoa, figuras en el Mundial, escogieron la ciudad de Cartagena para sus vacaciones.

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