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Miranda apoya a Paloma Valencia: Recap - programa completo, 14 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 14 de abril:

  • La representante a la Cámara Katherine Miranda expresó su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda.
  • La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro.
  • Estados Unidos condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.
  • Se conocen más detalles de ataque de Marina de Perú a embarcación colombiana que dejó un muerto y dos capturados.
  • Nelson Velásquez rompió el silencio tras polémica por show en cárcel de Itagüí.

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