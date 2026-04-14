Miranda apoya a Paloma Valencia: Recap - programa completo, 14 de abril de 2026

Actualizado: 14 de abr, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 14 de abril:
- La representante a la Cámara Katherine Miranda expresó su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda.
- La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro.
- Estados Unidos condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.
- Se conocen más detalles de ataque de Marina de Perú a embarcación colombiana que dejó un muerto y dos capturados.
- Nelson Velásquez rompió el silencio tras polémica por show en cárcel de Itagüí.