Miranda apoya a Paloma Valencia: Recap - programa completo, 14 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 14 de abril:



La representante a la Cámara Katherine Miranda expresó su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda.

expresó su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro.

habló sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Estados Unidos condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.

y Abelardo De La Espriella. Se conocen más detalles de ataque de Marina de Perú a embarcación colombiana que dejó un muerto y dos capturados.

a embarcación colombiana que dejó un muerto y dos capturados. Nelson Velásquez rompió el silencio tras polémica por show en cárcel de Itagüí.