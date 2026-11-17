Actualizado: 17 de nov, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- El gerente del Hospital Universitario San José de Popayán detalló la crisis que atraviesan y porqué solo tienen capacidad para seguir funcionando hasta este domingo.
- La senadora Andrea Padilla habló sobre el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de no aumentar el IVA a los alimentos para animales de compañía.
- El presidente De La Espriella justificó los despidos y cambios que ha hecho en su Gobierno.
- El ministro de Justicia defiende el proyecto de adecuar un buque para que sea una cárcel.