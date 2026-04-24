Nuevo atentado en el Valle: Recap - programa completo, 24 de abril de 2026

Actualizado: 24 de abr, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 24 de abril:
- En menos de 12 de horas se registró un segundo atentado terrorista en el Valle del Cauca, esta vez en el municipio de Palmira.
- En la mañana de este viernes hubo un atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha, ubicado en el sur de Cali. Este ataque se ejecutó mediante un bus cargado con explosivos.
- El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reveló que la posible extradición de Zulma Guzmán sigue en incertidumbre y no tendrá una definición inmediata.
- Tribunal ordena suspender intervención de la EPS Savia Salud en Antioquia. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, cuestionó lo realizado por el Gobierno nacional.
- Luto en el ciclismo colombiano por la muerte de Cristian Camilo Muñoz tras accidente en Francia. Su equipo NU confirmó que se complicó su salud.